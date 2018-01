Del Toro es el favorito en los Critics' Choice Awards

Agencia

LONDRES.- La temporada de premios del mundo del entretenimiento comenzó hace unos días con la entrega de los Globos de Oro, que premia a lo mejor del cine y la televisión de 2017. Esta noche se celebran los Critics' Choice Awards, premios que otorga la Asociación de Críticos Norteamericanos compuesta por más de 300 periodistas especializados.

La ceremonia de los Critics' Choice Awards de este año rompe con los esquemas, ya que pocas mujeres han tenido el rol de conductoras en los premios del entretenimiento y este año ya son dos las que presidirán ceremonias: Kristen Bell será la primera anfitriona de los Premios SAG que se estregarán el 21 de enero y Olivia Munn será la presentadora de los Critics' Choice Awards esta noche.

También te puede interesar: Datos que no sabías sobre los premios Globos de Oro

Munn, quien actuó en películas como X-Men y Iron Man 2 y en la serie The Newsroom, ocupa este rol tras la salida del actor T.J Miller, acusado de agredir sexualmente a una mujer cuando estaba en la universidad. Además, la actriz es una de las que acusó al director Brett Ratner por acoso sexual, publicó el portal El Clarín.

La película La forma del agua, del director mexicano Guillermo del Toro, es la principal postulante a estos galardones con catorce nominaciones, entre las que destacan la de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz para Sally Hawkins.

En esa categoría, otros nueve títulos compiten con la cinta de del Toro: The Big Sick, Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, The Florida Project, Get Out, Lady Bird, The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

En el rubro Película en Lengua Extranjera aparecen la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, y la francesa 120 pulsaciones por minuto, de Robin Campillo, con el argentino Nahuel Pérez Biscayart.

En Televisión, la miniserie Feud: Bette and Joan, consiguió seis nominaciones, incluyendo la categoría Mejor Miniserie, en donde deberá batir a American Vandal, Big Little Lies (una de las grandes ganadoras en los Globo de Oro), Fargo, Godless y The Long Road Home, para imponerse en su categoría.

Como mejor serie dramática se postulan American Gods, The Crown, Game of Thrones, The Hanmaid’s Tale (que ya obtuvo un Globo de Oro y un Emmy en esta categoría), Stranger Things y This is Us.

Por su parte, The Big Bang Theory, Black-ish, Glow, The Marvelous Mrs. Maisel (ganó en esta terna en los Globo de Oro), Modern Family y Patriot, aspiran a ser la mejor serie de comedia.