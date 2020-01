Billie Eilish arrasa en la noche de los Premios Gammy 2020

LOS ANGELES (AP) — Desde la alfombra roja hasta el escenario principal, la tristeza embargó la noche más importante de la música el domingo en la arena en el centro de Los Angeles donde Kobe Bryant jugó por 20 años para el equipo de la NBA de la ciudad.

La muerte de Bryant en un accidente de helicóptero horas antes fue lamentada en los primeros minutos de la ceremonia de los Grammy. Antes de su actuación inaugural, Lizzo dijo: “Esta noche es para Kobe”. La cantante interpretó “Truth Hurts” y “Cuz I Love You”.

(Foto Matt Sayles/Invision/AP)

La anfitriona Alicia Keys dijo que se sentía muy triste por Bryant. Al escenario llegó para a compañarla el grupo vocal Boyz II Men, con quienes interpretó a capella “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”.

Pero el evento retomó una alegría relativa al comenzar la presentación de premios y actuaciones. Entre las más destacadas estuvo la de la cantante africana Angelique Kidjo, que además ganó el Grammy al mejor álbum de world music por “Celia", un homenaje a la Reina de la Salsa Celia Cruz, con versiones de clásicos como “La vida es un carnaval”, “Quimbara” y “Bemba colorá”.

En uno de los momentos más emotivos de la gala televisada, Camila Cabello interpretó “First Man”, una canción dedicada a su padre, el mexicano Alejandro Cabello, quien la recibió con lágrimas entre sus brazos cuando terminó su interpretación.

La noche también fue para Billie Eilish

Billie Eilish se llevó la premios más codiciados: “Álbum del año”, “Grabación del año”, “Mejor nuevo artista” y “Mejor álbum pop vocal”.

“Quiero decir que estoy muy agradecida y honrada de estar aquí. Crecí viéndolos a todos”, expresó la cantante que subió al escenario junto a su hermano Finneas, al recibir el premio a Mejor Canción del Año.

Billie Eilish recibe el premio a la grabación del año por "Bad Guy" en la 62a entrega anual de los Grammy en el Staples Center el domingo 26 de enero de 2020 en Los Angeles. (Foto Matt Sayles/Invision/AP)

En tanto, Rosalía, Alejandro Sanz, y Rodrigo y Gabriela estuvieron entre los ganadores latinos de los premios Grammy el domingo por la tarde en la llamada Premiere, una ceremonia previa a la gala televisada en la que se repartieron la mayoría de los 84 galardones.

Rosalía se alzó con el premio al mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina por “El mal querer”, que en noviembre le mereció tres Latin Grammy, incluyendo a álbum del año. También estaba nominada a mejor nuevo artista, una de las cuatro categorías principales, y cantó durante la ceremonia televisada.

La intérprete de “Con altura”, conocida por su mezcla de ritmos flamencos y urbanos, demostró más tarde su fuerza en el escenario del Staples Center al interpretar un medley de su nuevo tema, “Juro que”, y su éxito “Malamente”.

En una victoria algo inesperada, Marc Anthony y Aymée Nuviola empataron y compartieron el Grammy al mejor álbum de música latina: él por “Opus”, ella por “A Journey Through Cuban Music”. Esto pese a que competían con las producciones galardonadas en los Latin Grammy “Literal” de Juan Luis Guerra y 4:40 y “Tiempo al tiempo” de Luis Enrique + C4 Trio, entre otras.

Marc Anthony no estuvo presente para recoger su gramófono dorado.

Otro ganador en ausencia fue Alejandro Sanz, quien obtuvo el premio al mejor álbum de pop latino por “#ELDISCO”.

El dúo de guitarristas mexicanos Rodrigo y Gabriela se alzó con el honor al mejor álbum instrumental contemporáneo por su primera producción en cinco años, “Mettavolution”, y le agradecieron, entre otros, a sus fans y a sus respectivas parejas.

El Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) se lo llevó el grupo Mariachi Los Camperos, por “De ayer para siempre”.

En cuando a mejor álbum de latin jazz, Chick Corea & The Spanish Heart Band se impusieron con “Antidote”.

Lista completa de ganaderos de los Premios Grammy