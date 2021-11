Premios Grammy 2022 revela a los nominados

Este martes a través de una transmisión en vivo se reveló la lista de los artistas nominados a los Premios Grammy 2022.

BTS, Maneskin, H.E.R, el comediante Nate Bargatze, Gayle King, Tayla Parx y Carly Pearce, fueron los encargados de develar la lista completa de los nominados a estos premios.

Los Premios Grammy llegarán el 31 de enero de 2022

