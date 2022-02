Premios Oscar 2022: ¿Cuándo y dónde ver las nominaciones?

Luego de un año más de pandemia y de que muchas películas fueron estrenadas en plataformas streaming o en un circuito muy reducido de cines, este martes se llevará a cabo la transmisión para anunciar las nominadas a la ceremonia 94 del premio Oscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciarán en línea los nominados a esta particular edición en donde quienes estarán a cargo de conducirla serán los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross.

En la transmisión, estos histriones desvelarán a los contendientes en las 23 categorías que se premiarán este año y cuya transmisión iniciará minutos después de las 8:00 horas, tiempo del centro de México.

Para aquellos amantes del cine que quieran enterarse en vivo sobre quienes competirán este año por una estatuilla dorada, podrán seguir la transmisión a través de las cuentas oficiales de la Academia en Twitter, YouTube y Facebook.

Si tienes televisión de paga, el canal TNT será el encargado de dar a conocer a los nominados en una transmisión que comenzará a las 7:00 horas, tiempo del centro México.

Este año el anuncio de los nominados se volverá a dividir en dos secciones, primero se darán a conocer los competidores en categorías como Actor de reparto, Actriz de reparto, Cortometraje animado, Diseño de vestuario, Cortometraje, Banda sonora, Edición de sonido, Guión adaptado y Guión original.

La segunda parte del anuncio iniciará aproximadamente a partir de las 8:30 am tiempo de la Ciudad de México y en esta sección se conocerán los contendientes en los rubros de Actor, Actriz, Mejor Película, Película animada, Fotografía, Largometraje documental, Documental corto, Montaje, Película de habla no inglesa, Maquillaje y peluquería, Canción original, Diseño de producción y Efectos visuales.

Oscar 2022: los premios más esperados

La entrega 94 del Oscar se llevará a cabo el 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood. En Estados Unidos se podrán sintonizar a través de la cadena ABC.

Como novedad, este año los Oscar anunciarán una lista fija de diez películas candidatas a mejor película, en lugar de la cantidad variable que venía ocupando las últimas ediciones.

Atendiendo a las selecciones de otros premios, la comedia amable "Licorice Pizza", el drama western "The Power of The Dog", la autobiográfica "Belfast" y la ciencia ficción minimalista de "Dune" son las grandes apuestas de este año, salvo sorpresa.

La franquicia Marvel podría beneficiarse del aumento de candidatas y ver a "Spider-Man: No Way Home" (la película más taquillera del año) entre las nominadas, aunque tendrá que convencer a una Academia reacia a los superhéroes y más inclinada a musicales históricos, como la nueva "West Side Story", o a la cuota "indie" que lidera "CODA".

El anuncio de los nominados comenzará a las 05.00 hora local de Los Ángeles; 07:00 tiempo del centro de México.

