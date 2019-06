Prepara la pijama: Netflix anuncia sus estrenos para julio

Agencia

MÉXICO.- Netflix ha arrojado sus mejores cartas para este verano. Entre los grandes estrenos originales de la plataforma para este julio del 2019 se encuentra la tercera temporada de Stranger Things y La Casa de Papel. Además, podrás prepararte para el remake mexicano de Como si fuera la primera vez con la cinta original protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore.

Además para los más pequeños, llega la película que les enseñará a luchar por sus sueños tal como lo hicieron Buster en Sing: ¡ven y canta!, indicó Unocero en su sitio web.

¿Cuál de los siguientes estrenos de Netflix para julio te emociona más?

A continuación ve la lista de todo lo nuevo que llegará a Netflix en julio:

1ero de julio

RUPAUL’S DRAG RACE – TEMPORADA 10

ELIZABETH: LA EDAD DE ORO

RÉQUIEM POR UN SUEÑO

COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

TRES REYES

BLADE RUNNER: THE FINAL CUT

LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES

EL CONTADOR DE AUSCHWITZ

LOS CROODS

4 de julio

STRANGER THINGS 3

KAKEGURUI- TEMPORADA 2

10-12 de julio

4 LATAS

PARCHÍS: EL DOCUMENTAL

LAS CRÓNICAS DEL TACO

LOS 3 DE ABAJO: RELATOS DE ARCADIA – PARTE 2

16-18 de julio

EL HOMBRE, EL MONSTRUO, EL MISTERIO

PINKY MALINKY – PARTE 3

OBSESIÓN SECRETA

19 de julio

LA CASA DE PAPEL – PARTE 3

QUEER EYE– TEMPORADA 4

COMEDIANS IN CARS GETTING COFFEE: NOVEDAD DEL 2019: RECIÉN HECHO

JUNTOS HASTA LA MUERTE

LAS ÉPICAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS –TEMPORADA 3

24-25 de julio

NADA ES PRIVADO

OTRA VIDA

WORKIN’ MOMS – TEMPORADA 2

26 de julio

ORANGE IS THE NEW BLACK – TEMPORADA 7

SUGAR RUSH – TEMPORADA 2

BOI

EL HIJO

28-31 de julio

SING: ¡VEN Y CANTA!

OPERACIÓN HERMANOS