A diez años de su estreno en la pantalla grande, ‘No se aceptan devoluciones’ regresa con una gigantesca sorpresa.

La película dirigida y protagonizada por Eugenio Derbéz, volverá a los cines este próximo 28 de septiembre en más de 40 ciudades de la República Mexicana, comunicó el actor mexicano en un video que publicó en redes sociales.

‘Yo no me canso de verla y siempre me hace llorar’

‘Omgg voy a volver a llorar’

‘No te perdono que me quieras hacer llorar otra vez’

‘¿Que si voy a ir al cine a llorar de nuevo? Por supuesto que sí’