¡Preparada para morir! Shannen Doherty vende todos sus bienes

Shannen Doherty, conocida actriz reconocida por su papel en Beverly Hills, 90210, compartió abiertamente en su podcast "Let's Be Clear" su perspectiva sobre la vida y la muerte.

En un conmovedor testimonio, reveló que está tomando medidas para prepararse en caso de que su tiempo llegue antes que el de su madre, quien enfrenta una lucha contra el cáncer metastásico.

La estrella, enfrentando su propia batalla contra la enfermedad, ha decidido deshacerse de sus posesiones materiales como una muestra de apoyo y amor hacia su madre.

En un acto de profunda empatía, busca aligerar el peso emocional que su partida pueda representar para su ser querido.

"Mi prioridad en este momento es mi mamá. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un espacio lleno de muebles", dijo.

Sobre el hecho de que está tirando y regalando sus cosas, la actriz añadió que esa actividad se ha convertido en un proceso para soltar.

Doherty argumentó que su decisión de vender y regalar sus muebles va acompañada de una reflexión sobre las necesidades que actualmente tiene, anteponiendo tener recursos para disfrutar de su tiempo junto a su mamá.

"Yo ya no lo voy a disfrutar y otros tampoco lo estarían disfrutando, ¿realmente lo necesito a estas alturas? ¿Necesito tener tres mesas de comedor en casa? La respuesta es no, la mayoría de veces no necesitamos las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien un poco de limpieza y no convertirnos en acumuladores, que es lo que yo estaba haciendo con todos mis muebles.

"Son solo cosas. No las necesito. No me dan alegría, pero lo que me da alegría es llevarme a mi madre a sitios a los que siempre ha querido ir", explicó la actriz.