¡Aterrador! Lanzan tráiler de 'La Maldición de la Llorona'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Llorona es, sin lugar a dudas, la leyenda más representativa de nuestro país, al grado que existen distintas versiones para cada región del país. La gran mayoría con un elemento en común: una mujer atormentada por el asesinato de sus hijos y destinada a penar por toda la eternidad mientras arroja el estremecedor lamento de “Ay, mis hijos”.

De acuerdo a Cine Premier, la historia ha sido llevada al cine en unas cuantas ocasiones con poca fortuna, algo que promete cambiar en los próximos meses con La Llorona (The Curse of La Llorona), que marcará su primera adaptación a cargo de un gran estudio hollywoodense y bajo la producción del reconocido James Wan (El Conjuro, La Noche del Demonio, Aquaman).

El filme nos introducirá con Anna García, una trabajadora social angelina de los 70 que incursiona en un caso que implica fuerzas sobrenaturales, ignorante que las entidades oscuras terminarán adentrándose en su vida personal. Poco podrá hacer para escapar de la maldición, pues ahora La Llorona tiene a sus pequeños en la mira.

Horas antes de este lanzamiento, Warner Bros. reveló el primer afiche de "La maldición de La llorona", que muestra la aterradora figura de la mujer fantasma junto a dos niños.

She wants your children. New trailer TOMORROW.

El elenco de "La maldición de La llorona", en tanto, está compuesto por Linda Cardellini (Avengers: La era de Ultrón), Patricia Velasquez (La Momia), Sean Patrick Thomas (Barbershop: The Next Cut) y Raymond Cruz (Better Call Saul).

"La maldición de La llorona" tendrá su estreno en abril de 2019.