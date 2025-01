Prime Video lanza primer tráiler de la serie bíblica ‘House of David’

El talentoso Michael Iskander, conocido por su participación en el musical ganador del premio Tony ‘Kimberly Akimbo’, da vida a David en la nueva serie “House of David” de Amazon Prime Video.

Tras una búsqueda internacional de cuatro meses, Iskander fue elegido para liderar este ambicioso proyecto.

Los tres primeros episodios de la serie se estrenarán el 27 de febrero en la plataforma de streaming, con capítulos adicionales lanzados semanalmente.

