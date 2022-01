Primer tráiler de “Pinocho” dirigida por Guillermo del Toro para Netflix

Este lunes la plataforma de streaming, Netflix publicó el primer tráiler de la película animada “Pinocho” dirigida por el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, asimismo se dio a conocer la fecha de estreno.

Luego de tres años del primer anuncio oficial del proyecto, Netflix regala a sus usuarios el primer tráiler de esta esperada película. Donde grandes personajes se unieron para darle vida a la emblemática historia del “niño de madera”.

