Silvia Pinal sale del hospital; ya descansa en su casa

Froylan Escobar

CIUDAD DE MÉXICO.- Con buen semblante, Silvia Pinal salió del hospital la tarde de este miércoles y ya se encuentra en casa reposando.

"El motivo es que me enfermé, me dolía la panza, la espalda y el doctor me dijo que me tenía que hacer unos análisis para ver qué es lo que íbamos a atacar.

"Todo ha sido muy bien, fue un estudio que me tenía que hacer, me siento muy bien, bendito sea Dios, y estoy sana", afirmó en entrevista saliendo de un nosocomio al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la actriz, una de las recomendaciones que le dieron es cuidar su alimentación.

"Tengo que llevar una dieta más rigurosa, tengo que portarme mejor", comentó.

Señaló que le encantó que su público y su familia se hayan preocupado mucho por ella en estos tres días que estuvo internada.

"Próximamente voy a comenzar a trabajar", adelantó, entre risas.