The Hives, Pulp y Alanis Morissette desatan éxtasis en el Corona Capital

La primera noche del esperado festival Corona Capital 2023 se transformó en una experiencia musical inolvidable con actuaciones vibrantes de The Hives, Pulp y otros destacados artistas.

Los suecos de The Hives, ataviados con trajes sastres negros adornados, desataron una energía electrizante en el escenario principal.

Con citas como "¡Te amo!" y solicitudes divertidas como "toda la gente en silencio", Pelle Almqvist, vocalista de The Hives, conectó de manera única con el público mexicano. Éxitos como "Hate To Say I Told You So" resonaron junto a canciones de su último álbum.

“Buenas noches, buenas tardes, mis queridos amigos mexicanos, ¿están listos para los Hives en el escenario grande?”, dijo en español su vocalista Pelle Almqvist antes de interpretar “Walk, Idiot Walk”. “Ahora, ¡toda la gente sentada!”, pidió Almqvist hacia el final de su presentación. Cuando escuchó que la multitud tan apiñada se rio, dijo: “¿Imposible?, ok entonces toda la gente en silencio, muy callados, respiren hondo y exhalen profundo, queremos aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes por venir esta noche, sabemos que pudieron elegir otro festival donde no tocaban los Hives pero ¿qué tipo de diversión sería esa? Quiero dedicar este show a ti, a ti, a ti, a ti...”, agregó, señalando a muchas personas antes de una gran rendición de su canción “Tick Tick Boom” con la que cerraron su concierto.

El vocalista Pelle Almqvist de la banda sueca de rock The Hives durante su concierto en el festival Corona Capital de la Ciudad de México el viernes 17 de noviembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En el escenario Vans del Corona, el segundo más grande del festival, Pulp, la esperada banda británica, cautivó con clásicos como "Disco 2000" y sorprendió con el estreno mundial de "Background Noise". Jarvis Cocker, vocalista de Pulp, interactuó en español e inglés, creando una conexión única con la audiencia.

Pulp también incluyó “Pink Glove”, “Weeds” y “Common People” en las canciones que tocó en el festival.

El vocalista Jarvis Cocker de la banda británica Pulp durante su concierto en el festival Corona Capital de la Ciudad de México el viernes 17 de noviembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La noche también fue testigo de la participación de Phoenix, quien invitó al público a cantar al estilo mexicano "ay ayayay canta y no llores" de la canción “Cielito lindo”.

La canadiense Alanis Morissette debutó en El Corona Capital con alegría y nostalgia, mientras que Arcade Fire cerró con broche de oro la velada, incluyendo éxitos como "Everything Now" y honrando a Haití.

Alanis Morissette durante su concierto en el festival Corona Capital de la Ciudad de México el viernes 17 de noviembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Morissette expresó su emoción por estar de vuelta: "¡Muchas gracias!, es tan genial estar de vuelta aquí, los extrañé". A pesar de desafíos técnicos, su presentación dejó huella.

Con The Cure anunciando su presencia para el domingo, el Corona Capital promete más emociones con Blur, Jungle, Thirty Seconds to Mars y Metronomy el sábado.