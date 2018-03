Un día como hoy... fue el debut de The Beatles

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Hoy es un día para celebrar y bailar al ritmo de The Beatles. Un 22 de marzo, pero de 1963, el cuarteto de Liverpool hizo su primera aparición oficial con Please please me, su primer álbum de estudio.

Desde ese día, la Beatlemanía permanece en la historia musical del mundo.

El dúo Lennon/McCartney comenzaría una larga carrera de cantautores reconocida mundialmente...

Lennon, McCartney, Harrison y Star grabaron el disco un 11 de febrero de ese mismo año en una sesión maratónica de 9 horas en los estudios EMI.

Ocho de los 14 temas que conforman el disco, fueron autoría de John y Paul, mientras que George contribuyó en una canción y Ringo cantó un cover que la banda hizo a Luther Dixon, Boys. El resto de las canciones son versiones que la banda hacía desde sus presentaciones en Liverpool y Hamburgo.

El disco estuvo 30 semanas en el puesto número 1 en las listas de popularidad del Reino Unido, curiosamente los mismos Beatles desbancaron a Please please me con su siguiente disco With The Beatles.

Los mejores éxitos

Es así como comenzó la historia de una de las bandas más recordadas en la historia de la música.

Como dato curioso, Ringo no estuvo en las primeras presentaciones que la banda hizo en Estados Unidos, ya que se había enfermado y el músico Jimmie Nicol tomó su lugar.

Te compartimos algunas canciones en vivo para que sigas celebrando los 55 años del comienzo de la Beatlemanía.

Con información del portal de noticias Milenio.