Paz Vega da un vistazo de Catalina Creel y responde a Laura Zapata

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 15 de abril iniciaron las grabaciones de la nueva versión de 'Cuna de lobos' y Paz Vega respondió a los cuestionamientos de la prensa en torno a las críticas que ha recibido desde que se dio a conocer que ella interpretará a Catalina Creel.

En especial, le preguntaron su opinión respecto a lo dicho por Laura Zapata, quien manifestó su inconformidad ante el hecho de que una actriz española sea quien interprete a la emblemática villana.

"Yo considero 'Cuna de lobos' un clásico y como un clásico no tienen fronteras [...]", respondió.

En este sentido, Paz aseguró: "[...] Yo misma he interpretado a personajes históricos porque al final Catalina Creel es ficticio, no es real, con lo cual puede ser de muchos sitios [..]".

Pero la actriz de 43 años de edad dejó claro que, tanto Laura Zapata como el público en general, están en su derecho de opinar al respecto.

"[...] El público tiene derecho a opinar, es una opinión más y habrá, incluso, una vez hecha la historia, la gente que opine que le guste y gente que no. Yo creo que los actores lidiamos con eso cada día", resaltó la actriz española.

"[...] Pero también todos los actores nos enfrentamos a un proceso de selección que no está en nuestras manos. Yo creo que esa pregunta corresponde contestarla a los productores que vieron en mí a una Catalina Creel", agregó.

Además, cuando le preguntaron si ha podido ver el trabajo de Laura Zapata, respondió: "No, disculpadme, pero no, no lo conozco".

Paz Vega comparte primeras imágenes interpretando a Catalina Creel

En su cuenta de Instagram, Paz Vega compartió las primeras imágenes donde aparece como “Catalina Creel, viuda de Larios”, y se puede ver el icónico parche en el ojo derecho,que la actriz María Rubio también utilizó en la versión original de 1986.