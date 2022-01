Primero Dios y después el sexo: la nueva canción de Rosalía

La cantante española Rosalía ha conquistado al mundo por su voz y canciones que se han quedado en el corazón de sus fans.

Este año Rosalía viene con todo para ser tendencia y ya lo ha comprobado, pues compartió la letra de su nueva canción "Hentai" a través de su Tik Tok.

La letra ha causado comentarios negativos y burlas por las líneas que se refieren al sexo y a Dios.

"Te quiero ride como mi bike, hazme tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo en chingarte, lo primero es Dios", canta Rosalía sobre su nuevo material.

New extract from the song “HENTAI” from @Rosalia’s next album MOTOMAMI. pic.twitter.com/k8iYBpIcpY