El príncipe Harry 'rompe' otra regla real por amor

LONDRES.- La ausencia de Harry a dos importantes citas de caza en menos de un año ha soltado las alarmas: ¿acaso dejó una de sus mayores aficiones? Parece que sí y que lo hizo por amor a su esposa, Meghan Markle.

Está prohibida en Reino Unido desde 2005, sin embargo la cacería del zorro se practica de forma clandestina y se dice que los royals siguen participando . Pues bien, desde diciembre del año pasado se rumora que Harry no asistió a una muy tradicional que se llama Boxing Day y que fue para no molestar a Meghan, su entonces prometida.

The Sun reporta que Harry ama ese evento, pero que no fue a esa cita. "Ir al Boxing Day siempre iba a ser un tema delicado. Meghan es una entusiasta activista de los derechos de los animales y no le gusta la caza de ninguna forma. Harry lo ama, pero si (no cazar) significa romper con las tradiciones reales para evitar molestarla así será”, dijo un informante al diario.

La segunda señal sucedió hace unas semanas, cuando también se rumora que Harry no asistió a otro evento de cacería que en esa ocasión adquiría un carácter más importante por ser estrictamente familiar: la caza del urogallo.

Todos los miembros de la familia real se reunieron con la reina en el castillo de Balmoral para culminar las vacaciones de verano, y una de las actividades más importantes es salir a la cacería a esta pequeña ave. De hecho hubo polémica en redes sociales porque el otro rumor fuerte fue que llevaron al principito George a la caza en sí y no sólo al almuerzo que realizan los Windsor después.

Pues bien, al parecer Harry tampoco asistió a ese pequeño pero importante evento familiar en el que él mismo se inició siendo muy joven.

Hay una imagen de sonriendo ante el cadáver de un búfalo, algo que se retomó a manera de reclamo 10 años después, cuando su papá y su hermano William difundieron un video a favor del trato justo a los animales.

Por su parte Meghan ha mostrado su amor por el reino animal al negarse a usar cuero o pieles, ha adoptado perros de rescate y ha dicho que trata de comer alimentos veganos durante los días de la semana. Es obvio que con estas convicciones, Harry cambie un poco sus hábitos y hasta una afición que ha disfrutado por años. Y lo está haciendo por respeto y amor a su esposa.

Con información del portal de noticias Quién.