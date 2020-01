Harry rompe el silencio: “no tuve otra opción que renunciar a la realeza”

LONDRES, Reino Unido.- El príncipe Harry se sinceró sobre su salida de la Familia Real; esto en un discurso que ofreció en un evento de caridad.

Durante su alocución para la organización Sentebale, que fundó en 2006; el hijo de Carlos Diana reveló que su intención y la de su esposa, Meghan Markle, no era separarse de sus funciones como miembros de la Familia Real, pero no fue posible por cuestiones monetarias:

Sobre el escenario, el sexto en la línea de sucesión al trono británico habló de su “gran tristeza por haber llegado a esto” y defendió a su esposa.

Sin embargo, reafirmó los buenos términos que hay en la familia, en especial con su abuela, la reina Isabel II.

El príncipe de 35 años dijo que Gran Bretaña es su hogar, pero afirmó que “no tuvo otra opción” que renunciar a la realeza.

"Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones (...) No siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción”.