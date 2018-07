El lío en el que se metió el hijo mayor de Lady Di

Agencia

KENSINGTON, Reino Unido.- Los protocolos de la realeza británica son muy estrictos y meticulosos. Entre uno de tantos se encuentra que las personas pertenecientes a la realeza, no deben tener redes sociales. Recordemos que Meghan Markle tuvo que renunciar a las suyas al comprometerse con el príncipe Harry, dio a conocer Soy Carmín.

A pesar de que es una regla que debe ser respetada por todos los miembros de la realeza, al parecer eso es algo que el príncipe William olvidó cuando la selección de fútbol inglesa pasó a los cuartos de final.

I couldn’t be prouder of @england - a victory in a penalty shootout! You have well and truly earned your place in the final eight of the #worldcup and you should know the whole country is right behind you for Saturday! Come on England! W