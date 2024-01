Priscilla Presley conmemora la muerte de su hija Lisa Marie

Priscilla Presley conmemoró el primer aniversario de la muerte de su hija, Lisa Marie, destacando su recuerdo y legado.

A través de redes sociales, Priscilla, de 78 años, expresó que mantiene constante recuerdo de su hija, fallecida a los 54 años.

Today is a very solemn day. It’s been a year since your passing and not a day goes by where I don’t think about and miss you. Rest in peace, Lisa. You are in the arms of your beloved father now. Only that… gives me comfort. Mom ♥️