Producciones mexicanas “Tótem” y “El Eco” buscan nominación al Óscar

La película Tótem de Lila Avilés, apareció en el listado de filmes internacionales elegibles para ser nominados a los premios Óscar 2024.

La Academia dio a conocer el listado de proyectos fílmicos que serán considerados para las nominaciones en las categorías de largometraje de Animación, Documental e Internacional.

De acuerdo con Deadline, se estarán tomando en cuenta 167 documentales, 88 películas para la terna internacional y 33 largometrajes de animación.

Tótem estará buscando la nominación junto a títulos como Los Delincuentes (Argentina), The Taste of Things (Francia) y The Zone of Interest (Reino Unido).

En la categoría de documental, aparece El Eco de Tatiana Huezo, el cual a principios del 2024 acaparó miradas al obtener el premio a Mejor Documental durante el Festival de Cine de Berlín, donde también se hizo presente el filme Tótem.

Para la categoría de Largometraje Animado, se leen los nombres de Elementos de Pixar, Spider-Man: A través del Spider-Verso de Sony Pictures Animation, Tortugas Ninja: Caos Mutante de Paramount Pictures y Super Mario Bros. La Película de Universal e Illumination.

Las nominaciones a los Premios Óscar 2024 serán reveladas el próximo 21 de diciembre.

Los galardones serán entregados en la ceremonia programada para el 10 de marzo de 2024, bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

Prendan una veladora 🕯️ para desearle la mejor de las suertes a estos dos peliculones que hoy inician su lucha rumbo al #Oscar2024. La primera en la categoría de Largo Internacional y la segunda a Documental:



• Tótem, de @lilaavilescine (ya en cines)

• El eco, de Tatiana Huezo pic.twitter.com/Nih2q8pFkq — Arturo Magaña Arce (@arturhd) December 7, 2023

Tótem va por un Spirit

Tótem, la segunda cinta de Lila Avilés, fue nominada como Mejor Película Internacional a los Premios Independent Spirit.

La película que ofrece una mirada infantil a la temática de la muerte, competirá con producciones de Francia (Anatomía de una Caída), Dinamarca (Godland), Nigeria (Mami Wata) y Reino Unido (La Zona de Interés).

Cadejo Blanco, del estadounidense Justin Lerner, coproducción mexicana, y Rotting in the Sun, del chileno Sebastián Silva, rodada en CDMX y Oaxaca, aspiran al premio John Cassavetes.

Los proyectos más nominados, con cinco menciones cada uno, fueron Past Lives, de Celine Song; American Fiction, de Cord Jefferson, y May December, de Todd Haynes.

Las tres competirán por la estatuilla de Mejor Película, junto con All of Us Strangers, de Andrew Haig; Passages, de Ira Sachs, y We Grown Now, de Minhal Baig.

Para ser considerados a estos galardones, los filmes deben haber sido producidos con un presupuesto menor a 30 millones de dólares.

La ceremonia de entrega de los Independent Spirit 2024 dedicada a reconocer lo mejor del cine independiente, se realizará el próximo 25 de febrero en Los Ángeles.

Con información de Reforma.