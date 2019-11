Productor de "Los Simpson" desmiente los rumores sobre el final de la serie

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Danny Elfman, compositor del tema principal del programa, dijo hace unos días que la serie podría acabarse después de la temporada 30.El artista alegó que el tan adorado programa se despedirá de Springfield y la legendaria familia en los próximos meses.

A pesar de las expresiones de Elfman, el escritor y productor de la serie durante 21 años, Al Jean, indicó en una publicación en su cuenta de Twitter que la información no es cierta.

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM