Productores de ‘The Deb’ demandan a Rebel Wilson por difamación

Rebel Wilson, la conocida actriz y comediante de 44 años, ha sido acusada de ser una ‘bully malintencionada’ por los productores de su reciente película ‘The Deb’, lo que derivó en una seria demanda.

Este mes, los productores Amanda Ghost, Gregor Cameron y Vince Holden presentaron una demanda por difamación contra Wilson la cual se originó después de que la estrella de ‘Pitch Perfect’ publicara un video en Instagram en el que los criticaba.

En su video, Wilson aseguró que ellos habían bloqueado la proyección de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés), lo que habría afectado el cierre del evento.

Wilson también los señaló de mal comportamiento en el set, de malversar fondos de la película y para rematar, los calificó de ‘viles y repugnantes’.

