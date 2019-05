Publican nuevas imágenes de Star Wars: The Rise of Skywalker

Agencias

Ciudad de México.- La revista Vanity Fair publicó su tradicional adelanto de la próxima película de Star Wars, y lo mostrado ya emociona a fans de la saga.

Ver a Lando Calrissian, Chewie y a Poe Dameron sobre el Millennnium Falcon, el traje de Keri Russell como Zorri Bliss, el regreso de los Knights of Ren y la pelea entre Rey y Kylo aumentan las expectativas en “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

En su última edición, la revista reveló imágenes inéditas de lo que será el último filme de la saga original.

Bajo el lente de la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, los fanáticos que esperan el Episodio IX podrán disfrutar material nunca antes visto, así como un vistazo de los personajes principales, caras nuevas por conocer, y los personajes de Keri Russell y Richard E. Grant.

“Episode IX: The Rise of Skywalker” es la última película de la trilogía que comenzó con la primera producción de Star Wars en 1977, ideada por George Lucas.