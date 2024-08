Qatar prohíbe "Romper el Círculo" de Blake Lively por escenas de besos

El drama romántico "Romper el Círculo" (It Ends With Us), protagonizado por Blake Lively, ha sido prohibido en Qatar debido a sus escenas de besos y una secuencia de sexo no gráfica, según informó Variety.

Fuentes cercanas a la cinta revelaron que el comité de censura del país bloqueó su estreno en cines, alineándose con las estrictas regulaciones de censura que rigen en la región.

Qatar, conocido por su riguroso control sobre el contenido cinematográfico, ha prohibido anteriormente películas estadounidenses por contener elementos que consideran inapropiados.

#RomperElCírculo, la nueva cinta protagonizada por Blake Lively, fue prohibida en Qatar por contener escenas de besos y otra de sexo no gráfico. #RegístrateGratis https://t.co/rUSG0JizSY — Reforma Gente! (@reformagente) August 10, 2024

Ejemplos recientes incluyen la comedia "Barbie", de Greta Gerwig; "Spider-Man: A Través del Spider-Verso" y "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura". Estas cintas, con clasificación PG-13 en Estados Unidos, no superaron las barreras de la censura en el país.

Además, filmes que incluyen personajes LGBTQ+ o referencias a la comunidad han enfrentado prohibiciones en Qatar y otros países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y Kuwait. Producciones como "Lightyear" de Pixar, por presentar un beso gay, y "Onward", por una referencia lésbica, también fueron bloqueadas.

"Romper el Círculo", dirigida por Justin Baldoni y basada en la novela de Colleen Hoover, sigue la historia de Lily, una florista que se enamora de un neurocirujano. La relación se oscurece cuando aparece un amigo de la infancia de Lily, lo que provoca los celos del protagonista.

A pesar de la prohibición en Qatar, la película ha tenido un buen desempeño en taquilla. Con un presupuesto de 25 millones de dólares, "Romper el Círculo" ha recaudado 23.2 millones en su estreno y se espera que alcance los 40 millones durante su primer fin de semana, impulsada por una fuerte participación femenina.

(Con información de Reforma)