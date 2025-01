¿Qué clasificación tiene el remake de ‘Nosferatu’ en México?

El remake de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers, ha llegado a los cines mexicanos, despertando interés y dudas entre los espectadores.

Mientras Cinemex clasifica la cinta como B-15, apta para mayores de 15 años por posibles escenas de violencia moderada o contenido perturbador, Cinépolis utiliza la etiqueta TBC (to be confirmed), indicando que aún no ha recibido una clasificación oficial.

Succumb to the darkness. NOSFERATU.



Only in theaters this Christmas. pic.twitter.com/8dkgRK1lOT — Nosferatu (@NosferatuFilm) September 30, 2024

Un remake con grandes expectativas

Nosferatu es un homenaje al clásico del cine mudo de 1922, dirigido originalmente por F.W. Murnau. Esta versión de Eggers busca conservar la esencia oscura del original, mientras introduce nuevos elementos que prometen cautivar a los amantes del cine de terror.

La historia sigue a Thomas Hutter, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para visitar al misterioso Conde Orlok, un vampiro milenario que planea mudarse a Alemania para propagar el terror. Este remake cuenta con un elenco destacado, incluyendo:

Bill Skarsgård como Conde Orlok

Lily-Rose Depp como Ellen Hutter

Nicholas Hoult como Thomas Hutter

Willem Dafoe como el Profesor Albin Eberhart von Franz

Emma Corrin como Anna Harding

Aaron Taylor-Johnson como Friedrich Harding

El origen de la controversia

El Nosferatu original causó polémica en su tiempo, siendo considerada una copia de Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, se convirtió en un ícono del cine de terror por su atmósfera inquietante y narrativa innovadora.

Esta nueva versión mantiene los elementos esenciales de la trama, prometiendo atraer tanto a fanáticos del género como a nuevas audiencias.

Si bien las clasificaciones de la película varían según la cadena de cine, los fanáticos del terror podrán disfrutar de esta obra que reinventa uno de los clásicos más emblemáticos del género.

(Con información de Milenio)