¿Qué dice Kill Bill, canción que dedicó Shakira a su ex en San Valentín?

Shakira no dejó pasar el 14 de febrero para mandar un mensaje con dedicatoria especial a su ex, Gerard Piqué. Fue durante la mañana de este martes que la cantante publicó un video, donde de fondo se escucha la canción "Kill Bill" de SZA, pero ¿de qué trata la letra?

La intérprete de "Las de la intuición" aparece en el clip vestida de negro y con un trapeador en las manos, cantando la melodía de la cantante estadounidense.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la letra de "Kill Bill", pues aseguraron era una indirecta para el exfutbolista tras su separación por una supuesta infidelidad.

Hasta el momento, la publicación tiene más de 16 millones de reproducciones, un millón de reacciones y 38 mil comentarios.

Si aún te interesa saber más sobre la letra de la canción, aquí te compartimos parte de la letra.

Sigo siendo una admiradora a pesar de que estaba molesta

Odio verte con otra mujer, saber que eres feliz

Odio verte feliz si no soy la protagonista

Soy tan madura, soy tan madura

Soy tan madura, tengo un terapeuta que me dice que hay otros hombres

No los quiero, solo te quiero a ti

Si no puedo tenerte, nadie debería, podría

Podría matar a mi ex, no es la mejor idea

Y después a su nueva novia, ¿cómo llegué aquí?

Podría matar a mi еx, aunque todavía lo amo

Prefiero еstar en la cárcel que sola

Tengo la sensación de que es una causa perdida

Tengo la sensación de que realmente podrías amarla

El texto será evidencia, este texto es evidencia

Intento ser justa contigo, sin moral ni crímenes pasionales

Pero, joder, estabas fuera de alcance

Estabas en el mercado con tu melocotón perfecto

Ahora estoy sorprendida, jugando con mi paciencia

Ahora inclinas tu rostro, me tienes diciendo esto encima de un ritmo