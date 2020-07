‘¿Qué hay de nuevo viejo?’ Bugs Bunny cumple 80 años

Ciudad de México.- Dentro del firmamento de Hollywood existen estrellas que nunca se extinguen y mantienen su brillo durante décadas. Una de esas celebridades tan peculiares es Bugs Bunny.

La ácida, sarcástica y ocurrente liebre gris, líder de los Looney Tunes, cumple este lunes 80 años de existencia. La celebración de su nacimiento en 1940 incluye desde una nueva serie hasta una exclusiva colección de sellos diseñada por el servicio postal estadounidense.

First string on our team, second stamp in our collection 🏀 These stamps are sure to be a slam dunk! Pre-order your #BugsBunnyStamps today. #BugsBunny80 pic.twitter.com/klk23QcgWG — U.S. Postal Service (@USPS) July 18, 2020

laugh? Maybe it'll pop up as one of our #BugsBunnyStamps! With the @WBLooneyTunes, anything is possible 😉 #BugsBunny80 pic.twitter.com/2qZGXo8nKK — U.S. Postal Service (@USPS) July 20, 2020

Stamp number 5️⃣ in the #BugsBunnyStamps collection! We're halfway there - which is your favorite stamp so far? #BugsBunny80 pic.twitter.com/S21ZaJbz2W — U.S. Postal Service (@USPS) July 21, 2020

Con una nueva serie políticamente correcta, confeccionada la nueva generación de espectadores; una película live-action para el próximo año, y un estatus de ícono moderno de la comunidad LGBTQ+, Bugs sigue presente en la cultura mundial como si fuera la primera vez.

Desde su debut oficial en 1940 con el corto A Wild Hare, la mascota de Warner Bros. siempre ha fungido como un termómetro de la sociedad, sobreviviendo a guerras mundiales, censura, avances tecnológicos, gobiernos y crisis económicas. Su humor irreverente es lo que lo mantiene de pie.

Estrella LGBTQ+

Bugs se viste de mujer o reparte besos. En Hair-raising Hare (1946), el conejo se transforma en manicurista, mientras que en Water, Water Every Hare (1952) se vuelve estilista gay.

Esta interpretación drag ayudó a personas de la comunidad LGBTQ+ a no sentirse rechazadas, una práctica que el conejo mantiene hasta hoy.

En 2007, Steve, el hijo de Mel Blanc (voz icónica de conejo), confesó que Bugs tuvo un amorío no correspondido con su enemigo, Elmer Fudd. Ambos lo expresaban en el gag: Elmer apuntándole con su escopeta y Bugs, besándolo en la boca antes de huir.

Próxima película

- Bajo la dirección de Malcolm D. Lee (Girls Trip) y la producción de Ryan Coogler (Pantera Negra) y el basquetbolista LeBron James, el 16 de julio del