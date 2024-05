¿Qué le pasa a Britney Spears? Preocupa salud mental de la cantante

TMZ ha dado a conocer que personas cercanas a Britney Spears temen por el bienestar y futuro de la cantante debido a que estaría presentando problemas de salud mental, comportamiento errático y adicciones tras haber concluido la tutela de su padre.

De acuerdo con un reporte del portal de entretenimiento, la intérprete de ‘Baby One More Time’ enfrenta problemas de salud mental, derivados de la falta de la toma de sus medicamentos mientras que ha aumentado el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, lo cual ha desatado una posible recaída en el abuso de sustancias que había controlado en el pasado.

Por el momento, Paul Soliz, actual novio de la ‘princesa del pop’, es quien se está encargando de darle dirección a la vida de la cantante, lo cual ha preocupado más a los amigos y seres queridos de la compositora y bailarina de 42 años.

Soliz no ha sido bien aceptado entre los allegados a Britney debido a que cuenta con un historial de múltiples delitos menores y al menos uno grave.

