¿Qué se sabe del fallecimiento de la madre de Whitney Houston?

Esta semana, el mundo de la música perdió una estrella más: Cissy Houston, artista de soul y góspel, ganadora de dos premios Grammy y madre de la inigualable Whitney Houston.

Gracias a la declaración de su nuera Pat Houston, se sabe que la cantante falleció a la edad de 91 años, en Nueva Jersey.

De acuerdo con Pat, Cissy partió de este mundo la mañana de ayer en su hogar rodeada de su familia, mientras recibía cuidados paliativos por Alzheimer.

“Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdemos a la matriarca de nuestra familia”, expresó Pat acerca de la lamentable noticia. “Madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá siempre en nuestros corazones”.

Cissy Houston, renowned soul and gospel singer and mother to Whitney Houston, died at the age of 91.



Houston, a two-time Grammy winner who sang backup for Aretha Franklin and Elvis Presley, passed away at her home earlier this morning in New Jersey, according to her… pic.twitter.com/29AHqu6Nrb — Variety (@Variety) October 7, 2024

Desde temprana edad, Houston se destacó como artista en el ámbito eclesiástico, participando en un grupo familiar de gospel. Sin embargo, fue en la década de 1960 cuando amplió su horizonte musical, al formar parte de The Sweet Inspirations, un influyente grupo de apoyo vocal.

Junto a Doris Troy y su sobrina, Dee Dee Warwick, el grupo colaboró con grandes figuras del soul, como Otis Redding, Lou Rawls y The Drifters, además de ser coristas regulares de Dionne Warwick.

Acumuló una impresionante lista de créditos musicales, entre los que destacan sus contribuciones en clásicos como "Think" y "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" de Aretha Franklin, "Brown Eyed Girl" de Van Morrison, y "Son of a Preacher Man" de Dusty Springfield.

whitney houston and her mother cissy houston performing an aretha franklin medley, the songs entitled ‘ain’t no way’ & ‘you send me’ live on ‘the merv griffin show’ in 1983.



whitney was just 19-years old here when she covered the soul classics with her mother. pic.twitter.com/k3X26HRb0c — 🪄✨ozzy the wicked 🧙‍♂️✨ (@infotecca_) October 7, 2024

The Sweet Inspirations también acompañaron a Elvis Presley en el escenario, a quien Houston recordaría con afecto por su afición a cantar gospel durante los ensayos, y decirle a ella que era ‘como una ardilla’.

A lo largo de su carrera, Cissy Houston se consolidó como una de las cantantes de sesión más demandadas, participando en la grabación de más de 600 canciones en diversos géneros musicales.

Su icónica voz ha acompañado a grandes figuras de la música, colaborando con artistas de la talla de Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack y Whitney Houston.

Con información de AP