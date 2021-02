"Que sigan ladrando", así respondió “Pepillo” Origel ante las críticas que recibe

Ciudad de México.- "Que sigan ladrando", apuntó Juan José Origel ante las críticas y acusaciones que ha recibido en los últimos días por viajar a Estados Unidos para acceder a la vacuna contra el Covid-19 antes de lo establecido en México.

El conductor de "Con permiso" decidió grabar un video desde la comodidad de su cama y publicarlo en su canal de YouTube. En poco más de seis minutos explica que está despreocupado por los señalamientos.

"Yo aquí, tranquilo en casita, con mis criaturas (sus mascotas), como dicen 'entre más conozco a la gente más quiero a mi perro'", dijo Origel sonriente.