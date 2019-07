Tarantino abre la posibilidad de una tercera entrega de Kill Bill

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- En una entrevista ofrecida por el cineasta Quentin Tarantino al medio Happy Sad Confused, el reconocido directo ha dado una esperanza a los seguidores de la saga Kill Bill, con la aparente decisión de seguir apostando por una nueva entrega de la cinta.

Este largometraje, -estrenado por vez primera en el año 2003 y continuando el año siguiente-, ha estado en el ojo central de Tarantino desde sus inicios, quien en reiteradas ocasiones ha comentado a los medios de comunicación su interés por haber desarrollado una trilogía de este material audiovisual.

“Estuvimos hablando de eso la semana pasada”, sostuvo el también director de Django, al referirse a una conversación que sostuvo con la actriz Uma Thurman, quien ha protagonizado las cintas anteriores. Además destacó que ha estado esperando por la confirmación de la actriz para comenzar un nuevo trabajo fílmico que provenga de “alguna película anterior”, indicó.

Tarantino dijo que su interés era filmar una entrega nueva de Kill Bill cada 10 años

El galardonado director, también indicó que ha apostado por el contenido de Kill Bill desde sus inicios, al indicar que su interés siempre fue el haber realizado “una de estas películas cada diez años”. Con esta frase, en tono satírico, destacó que “debería de tener 15 años de edad, para poder cumplir con este sueño”.

Por su parte, Tarantino ha dejado claro a los medios de comunicación su interés por apostar por uno de sus trabajos preferidos por el público de la industria cinematográfica. No obstante, toda en la actualidad, toda su atención está centrada en el estreno de Once Upon A Time In Hollywood, en la que han participado las celebridades Margot Robbie Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, la cual tiene pautada fecha de estreno mundial el próximo mes de agosto.