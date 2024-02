¿Quién dirigirá "Jurassic World 4"? Universal Pictures busca candidatos

Universal Pictures se encuentra en la incansable búsqueda de un nuevo director para liderar la cuarta entrega de la franquicia "Jurassic World". Tras desavenencias creativas, las negociaciones con el cineasta David Leitch llegaron a su fin de manera amistosa, según informó Variety.

Jurassic Park opened its gates 26 years ago. Happy anniversary to the film that started it all. #JurassicWorld pic.twitter.com/z7X8TMvEzi