¿Quién es la novia de Robert De Niro y madre del séptimo hijo del emblemático actor?

Robert De Niro es uno de los actores mejor cotizados en Hollywood, con 79 años de edad sorprendió al mundo al anunciar que se ha convertido en padre por séptima ocasión en su vida, lo cual ha producido que distintos medios especulen quien podría ser la madre de su más reciente hijo.

Todo indica que su pareja actual Tiffany Chen es con quien tuvo a su bebe, si el nombre no les es familiar es entendible ya que no se trata de una personalidad famosa del medio del espectáculo, pese a los mejores esfuerzos de reporteros internacionales no han precisado su edad exacta aunque por las fotos de paparazzis claramente es menor que el actor de “Taxi Driver”.

Chen conoció a De Niro en 2015 cuando trabajo con él en la película “Pasante de moda” donde el actor compartía créditos con Anne Hathaway, Tiffany es una experta en artes marciales y en su juventud incluso participó en competencias oficiales por lo que la producción del filme la contrato para que le enseñara técnicas de tai chi.

Aunque en ese entonces Robert estaba casado con Grace Hightower madre de dos de sus hijos aparentemente hubo una conexión importante con Tiffany sumado a que su relación con su pareja anterior finalizaría por conflictos internos poco después.

Aunque se desconoce con exactitud cuándo exactamente inició la relación del actor con Chen lo cierto es que en los últimos meses fueron captados y fotografiados en paseos o en eventos promocionales de las películas donde De Niro tiene participaciones destacadas sus próximos proyectos importantes incluyen “Killers of the Flower Moon” y “Wise Guys”.

Con información de Terra y Uno TV