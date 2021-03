¿Quien es Noobmaster69? Marvel y Xbox revelan identidad del rival de Thor en Fortnite

Marvel y Xbox han confirmado quien es Noobmaster69, el archienemigo de Thor en Fortnite, personaje que agarró popularidad en Avengers: Endgame y que dicha identidad no se conocía.

En la película, Noobmaster69 fue acusado por Korg, el amigo de Thor, de molestarlo durante las partidas del battle royale y el Dios del Trueno tuvo que intervenir y tomar los headphones gamers para amenazarlo mortalmente.

A casi años después del estreno de la película y gracias a un comercial de Xbox, enfocado en la nueva serie de Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, se ha descubierto quien se esconde detrás de ese nickname.

Es Aaron, un personaje que apareció previamente como empleado de la tienda de Apple Store en una escena Capitán América: El Soldado del Invierno, el cual fue interpretado por el comediante D. C. Pierson.

Al parecer tuvo que cambiar de trabajo, ya que ahora es empleado de una tienda de videojuegos, donde revela su identidad a Falcon.

