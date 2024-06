Quiere José Eduardo Derbez evitar los errores de sus padres

La llegada de su retoño se prevé para finales de junio, y luego José Eduardo tomará unos meses de descanso para estar de tiempo completo en familia, ya que tiene muy claro que no quiere repetir, dijo, los errores de sus padres, los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

"Yo creo que intentas no cometer los mismos errores que tus papás cometieron contigo, y agarras las cosas buenas y las cosas malas las quitas para no volver a repetir ese patrón. Yo creo que si me faltó tiempo con mis papás, espero poder dárselo a mi hija", expresó José Eduardo, en entrevista.