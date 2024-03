"Radical Optimism": El esperado álbum de Dua Lipa ya tiene fecha de lanzamiento

Tras meses siendo simplemente llamado "DL3", Dua Lipa reveló este miércoles el título, la portada, la lista de canciones y la fecha de lanzamiento de su tercer álbum de estudio.

radical optimism by dua lipa 𓇼🦈🫧🌊 pic.twitter.com/FyIob2V07E — َ (@_duafiles) March 13, 2024

Titulado Radical Optimism, este nuevo álbum verá la luz el próximo 3 de mayo, y presenta una colección de 11 canciones, incluyendo los ya conocidos sencillos preliminares "Houdini" y "Training Season". La portada muestra a la cantante en una escena acuática, a pocos metros de distancia de un tiburón.

Houdini by Dua Lipa has surpassed 300M streams ! pic.twitter.com/kLVdoJshnq — dulapee | RADICAL OPTIMISM IS COMING (@dulapeeppa) March 5, 2024

El anuncio oficial describe el álbum como inspirado en la energía de la ciudad natal de Dua, Londres, así como en la sinceridad, honestidad, confianza y libertad emblemáticas del movimiento britpop de los años 90.

"Hace unos años, un amigo me presentó el término 'optimismo radical'. Es un concepto que resonó conmigo, y me volví más curiosa mientras empecé a jugar con él e integrarlo en mi vida", dijo Dua Lipa en un comunicado. "Me impactó: la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes soportar cualquier tormenta. Al mismo tiempo, me encontré mirando a través de la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el Britpop. Siempre me ha parecido tan confiadamente optimista, y esa honestidad y actitud es un sentimiento que llevé a mis sesiones de grabación".

Los colaboradores en este álbum son los mismos que participaron en su disco Houdini: Kevin Parker de Tame Impala, Danny L. Harle, colaborador de Caroline Polachek y Charli XCX, así como Tobias Jesso Jr. (reconocido por sus trabajos con Adele, Harry Styles y Miley Cyrus) y Caroline Ailin, quien ha coescrito varios éxitos de Lipa.

Aunque ha habido poca información previa sobre el sonido del nuevo álbum, recientemente Dua Lipa reveló al New York Times que se inspiró en la psicodelia de los años 70. Sin embargo, en una conversación con

Variety a finales del año pasado, reveló que el disco había dado un giro completo mientras trabajaba en él.

"Seguiré escribiendo en los primeros meses del nuevo año y veré a dónde me lleva eso. El álbum es diferente, sigue siendo pop, pero hay una diferencia en el sonido y un enfoque más lírico. Si te dijera el título, todo tendría sentido, pero creo que tendremos que esperar", comentó Lipa a Variety.

RADICAL OPTIMISM

MY 3RD STUDIO ALBUM

OUT MAY 3RD 2024

SHOT BY TYRONE LEBON

!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/J4Noe4RWh1 — DUA LIPA (@DUALIPA) March 13, 2024

Lista de canciones de Radical Optimism

1.End Of An Era

2.Houdini

3.Training Season

4.These Walls

5.Whatcha Doing

6.French Exit

7.Illusion

8.Falling Forever

9.Anything For Love

Con información de Reforma.