¿Radiohead contra Lana de Rey? La cantante es acusada de...

El último disco de estudio de Lana del Rey, "Lust for life", se ha visto envuelto en una fuerte polémica durante los últimos días. Esto luego de que, según informó el diario The Sun, Radiohead considera que la canción de la estadounidense "Get Free", se parece al éxito mundialmente conocido "Creep".

De acuerdo con el mismo diario, el grupo planea severamente llevar el caso a la corte, en caso de no llegar a un acuerdo económico. En tanto, Milenio dio a conocer que Lana del Rey acaba de confirmar el rumor de la demanda de plagio de Radiohead.

"Lo de la demanda es cierto. Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead cree que sí y quiere el 100% de los derechos. Ofrecí hasta el 40 en los últimos meses, pero sólo aceptarán el 100. Sus abogados han sido implacables, así que lo resolveremos en los tribunales", ha explicado Lana del Rey", escribió en su cuenta de Twitter.

