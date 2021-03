Rápido y furioso 9 atrasa su estreno y anuncia nueva fecha de lanzamiento

La novena entrega de la saga de acción Rápido y furioso se postergó por tercera vez debido a la pandemia. La nueva fecha de estreno es el 25 de junio de 2021 en salas de cine.

‘F9’ debía estrenarse el 22 mayo del año pasado, luego se retrasó en otras dos ocasiones, primero se pospuso hasta el 2 de abril del 2021 por la propagación del coronavirus. Y en octubre se volvió a postergar por segunda vez, su estreno era para el 28 de mayo del 2021 antes de este último atraso.

The family returns June 25. Only in theaters. #F9 pic.twitter.com/D9klpcvHDk