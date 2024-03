Reacción de Lenny Kravitz tras ver la foto de Alessandra Rosaldo: ¿aprobación o sorpresa?

El cantautor neoyorquino Lenny Kravitz, reaccionó ante la publicación de la cantante mexicana Alessandra Rosaldo (Sentidos Opuestos), quien compartió en sus redes sociales una fotografía junto a él.

Y es que el músico replicó la imagen en sus historias de IG con un mensaje que emocionó a la también actriz y sus fans.

"It was a pleasure meet you" (Fue un placer conocerte)", escribió el intérprete.

La instantánea fue tomada esta semana en CDMX, a petición de la artista, quien lo vio por las calles.

Kravitz, de 59 años, visitó la capital mexicana para promover ofrecer una rueda de prensa y promover parte de su música nueva, como "Human", que es avance que formará parte de Blue Electric Light, disco que lanzará en mayo.

Cabe destacar que recientemente recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood de manos de un buen amigo, el actor Denzel Washington, y también fue reconocido con el People's Choice Award al Icono de la Música 2024.

Denzel Washington jokes with Lenny Kravitz about sexual relations as Lenny receives his star ⭐️ on the Hollywood Walk of Fame. 😂 pic.twitter.com/BAr8wqxLMY