Así reaccionan las redes sociales y memes al show de medio tiempo del Super Bowl de Shakira y JLo

CANCÚN, Q. Roo.- El show de medio tiempo del Súper Bowl LIV, protagonizado por Shakira y JLo dejó un grato sabor de boca en los fans de las redes sociales.

El ritmo de JLo y el simpático movimiento de lengua de Shakira desataron una lluvia de memes y comentarios sobre el espectáculo musical.

La primera en arribar al escenario fue la colombiana, quien comenzó con su sencillo “She Wolf”, al que siguieron “Ojos así” y “Wherever, whenever”. Como ya se había anunciado, Bad Bunny apoyó a la cantautora para el tema "I like it like that” y la versión salsa de “Chantaje”.

Luego tuvo oportunidad Lopez con sus temas “Jenny from the block”, “Ain’t it funny” y “Get right”. Con una coreografía de polémica dance interpretó su primer éxito “Waiting for tonight” y luego apareció J. Balvin, quien la apoyó durante “Que calor” y “Mi gente”.

Su participación continuó con “On the floor” y luego intervino su hija, para interpretar “Let’s get loud” a la que se unió Shakira en la batería y posteriormente en la voz.

La presentación culminó con ambas estrellas al micrófono durante “Waka waka”, de la colombiana.

Los memes de Shakira y JLo no se hicieron esperar:

Así quede después del #HalftimeShow con Shakira, J Balvin, JLo y Bad Bunny pic.twitter.com/HOR6IIMtJ3 — Tu Sicaria. (@SoyTuSicarix) February 3, 2020

Me veré muy mamona si llevo mi tubo al show? #HalftimeShow #SuperBowl pic.twitter.com/uPpTDR6h97 — Jahphet Apodaca (@JahphetAp) February 3, 2020

Amo a Shakira con todo mi corazón, pero JLo me dejo en shock #HalftimeShow #SuperBowl — 𝙲 𝙴 𝚂 𝙰 𝚁 (@cesarulises23) February 3, 2020

Se que sigo a la gente correcta porque un 90% están tuiteando acerca del #HalftimeShow y de lo bien que estuvo el poder latino pic.twitter.com/ubzVPgIDUd — Barnes. ✪ (@Abitparanoiac) February 3, 2020