Rebecca Jones busca convertirse en toda una influencer este 2021

MÉXICO.- Agradecida por todas las enseñanzas de vida aprendidas en los últimos años, incluida el haber vencido el cáncer en 2019, Rebecca Jones arranca el año feliz, positiva y decidida a compartir estas experiencias con sus seguidores en redes sociales.

"Quiero este año definitivamente abrir un canal de comunicación para compartir con la gente todo lo que he aprendido en los últimos años relacionado no solamente con la salud, sino con la supervivencia diaria y con la vida".

“Tengo muchas ganas de compartir, pero no lo he hecho porque no conozco muy bien el mundo del internet, lo voy a empezar a conocer tarde o temprano, tengo muchos seguidores en Instagram, así que voy a agarrarme de ahí", adelantó Jones en entrevista telefónica.