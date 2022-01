Rebelde ya está en Netflix; así reaccionan los fans

La madrugada de este miércoles llegó con nostalgia para quienes disfrutaron en el 2004 de la exitosa telenovela Rebelde; ahora de la mano de Netflix regresa una nueva versión que promete ser una de los éxitos de la plataforma. El estreno ha dado mucho de que hablar, desatando una ola de memes y reacciones.

La historia de la serie está adecuada a las nuevas generaciones con mensajes incluyentes, definitivamente la vida en el Elite Way School es diferente a lo que vivieron los personajes de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez.

Los nuevos integrantes de la prestigiosa institución provienen de diversas partes de América Latina, interpretados por: Franco Masini, Azul Guaita, Alejandro Puente, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Emilia Alo y Lizeth Selene.

"Lo que queremos es darle a la gente la oportunidad de conectar otra vez con Rebelde, que en realidad nunca se fue, siempre estuvo la nostalgia ahí", afirmó Andrea Chaparro, quien da vida a María José Funtanet, durante una entrevista con El Universal.

Durante las primeras horas de esta mañana las redes sociales se llenaron de comentarios y memes sobre la nueva generación de estudiantes, además de dudas sobre quiénes son los actores principales y sus personajes, comparándolos con el melodrama de Televisa. Desde su estreno, Rebelde ha permanecido como tendencia en internet.

now that rebelde is trending cause of the reboot maybe rbd nation can come together and make netflix add the original back? pic.twitter.com/B9MCxyrgN1