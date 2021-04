Rechazan demanda contra Guillermo del Toro por supuesto plagio en "La Forma del Agua"

MÉXICO.- Guillermo del Toro y los productores de la cinta La Forma del Agua presentaron documentos judiciales que indican que la demanda por derechos de autor sobre el trabajo de Paul Zindel, ganador del Premio Pulitzer, quedó desestimada.

Según The Hollywood Reporter, cuando se contactó con el desarrollo, un portavoz de Searchlight (uno de los coacusados) emitió la siguiente declaración.

"David Zindel, el hijo de Paul Zindel, autor de Let Me Hear You Whisper , reconoce, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus afirmaciones de plagio son infundadas. Él reconoce a Guillermo del Toro como el verdadero creador de La Forma del Agua. Cualquier similitud entre las dos obras es una coincidencia".