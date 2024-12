Recibe Denzel Washington su licencia como ministro a los 69 años

Decenas de personas alrededor del mundo agarraron estos días para comprar sus regalos de Navidad y cosas necesarias para la cena familiar, sin embargo, otras aprovecharon para realizar actividades diferentes.

Uno de ellos fue el actor Denzel Washington, quien a sus 69 años está redireccionando su vida espiritual hacia la devoción a Cristo, luego de que este fin de semana fuera bautizado y posteriormente recibiera una licencia como ministro.

El portal de entretenimiento TMZ reveló que el ganador del Óscar y nominado a la próxima edición del Globo de Oro fue bautizado en la Iglesia de Dios en Cristo (COGIC, por sus siglas en inglés) del Templo Kelly, ubicada en Nueva York. Tras la ceremonia, el actor obtuvo su licencia ministerial.

"Si Dios puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por ti. El cielo literalmente es el límite", señaló la estrella de Hollywood cuando pudo dirigirse a la congregación de la iglesia, de acuerdo con EurWeb. "Este mundo y su fama y riquezas se desvanecerán, ¡pero solo lo que hagas por Cristo perdurará!".

Denzel Washington becomes a minister in NYC after claiming you ‘can’t talk’ about religion in film industry https://t.co/eSm2E8fxXO pic.twitter.com/iLqJRBJZJ3