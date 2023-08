Récord Internacional: Película Barbie acumula mil millones de dólares en taquilla

Greta Gerwig, la directora detrás de la exitosa película "Barbie", debe estar celebrando estos días. En tan solo tres semanas desde su estreno en cines, "Barbie" está a punto de alcanzar la asombrosa cifra de mil millones de dólares en ventas de boletos a nivel internacional. Este logro no solo consolida su éxito, sino que también establece un nuevo récord para las directoras mujeres en la industria cinematográfica, superando la marca previamente establecida por Patty Jenkins, quien dirigió "Wonder Woman".

La película "Barbie", dirigida y coescrita por Gerwig, sumó otros 53 millones de dólares provenientes de 4 mil 178 salas de cine en Estados Unidos y Canadá durante este fin de semana, según estimaciones del estudio publicadas el domingo.

Protagonizada y producida por Margot Robbie, la cinta ha dominado la taquilla durante tres semanas consecutivas y parece destinada a mantener su posición. Warner Bros, anunció que la película cruzará la barrera de los mil millones de dólares antes de que finalice el día.

Here’s to our incredible Barbies and Kens from all around the world for making our Barbie dreams come true. We’re excited to share that #BarbieTheMovie has hit $1 Billion at the Global Box Office. 💞 pic.twitter.com/3q4DOTvFoe