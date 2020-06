Acaban las redes a Chumel por racista y él les contesta con ironía

Ciudad de México.- Chumel Torres se convirtió en tendencia, luego de que los internautas arremetieran contra él al decir que es uno de los personajes más elitistas, clasistas y racistas que hay en México

Esto se debió a que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) dio a conocer que el próximo miércoles 17 de junio hará una transmisión que llevará por nombre "Racismo y/o clasismo en México".

El foro será a las 11:30 horas y se podrá ver en su página de Facebook. Contará con la participación de Alejandro Franco, el actor Tenoch Huerta, la actriz Maya Zapata y el youtuber.

"Chumel Torres es uno de los personajes públicos que más elitismo, clasismo y racismo propaga. No deben abrirse espacios para personas así" y "¿Alguien me podría explicar qué hace el misógino racista de Chumel Torres que se la pasa haciendo chistes sobre el origen chino de Osorio Chong y del coronavirus que ridiculizan a la población asiática y refuerzan estereotipos?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

También te puede interesar: IMSS responde a Chumel Torres tras publicar una Fake News sobre el COVID-19

Ante los reclamos, Chumel respondió en su cuenta de Twitter a los que se quejan por su elección.

"¿Trendig topic? ¿Y ahora qué hice? Ah sí... Me invitaron a un foro de racismo y clasismo, deben ser todos los comentarios positivos los que hicieron este trendig topi... ohhh, no".

Madre de Dios.



Todo lo hacen puré. https://t.co/D9PqmNPWD6 — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 16, 2020

La respuesta de los internautas no se hicieron esperar, e incluso algunos le recomendaron que no se presentara en el foro para que no tenga problemas.

¿Qué harás en el foro de Conapred?. ¿Mentir como mentiste con el "estudiante Oxford" donde argumentabas que su sponsor académico sería Stephen Hawking?