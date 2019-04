Nuevo aspecto de Chucky ‘asusta’… porque no da miedo

Iván Josué Canela García

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un póster dieron a conocer este martes el nuevo aspecto que tendrá Chucky en su nueva versión cinematográfica.

"Es más que un juguete ... ¡Es tu mejor amigo! Tu primer vistazo completo a Chucky está aquí. No te pierdas @ChildsPlayMovie en los cines del 21 de junio", escribió el actor Mark Hamill, quien prestó su voz al muñeco diabólico.

He’s more than a toy… He’s your best friend! Your first full look at Chucky is here. Don't miss @ChildsPlayMovie, in theaters June 21st. 🔪🔪🔪 #ChildsPlayMovie #TimeToPlay pic.twitter.com/1x6crPIcoY