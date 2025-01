Regina Blandón enfrenta crítica por su actuación en ‘Accidente’, de Netflix.

La actriz Regina Blandón, de 34 años, vuelve a estar en el centro de la polémica debido a los comentarios que ha recibido por su actuación en la serie de Netflix “Accidente”, mismo que no han sido buenos y a los que ha salido a defenderse en redes sociales.

Aunque la serie ha captado la atención desde su lanzamiento, no ha escapado de la controversia, especialmente en lo que respecta al desempeño actoral de Blandón.

En redes sociales, varios usuarios han expresado su descontento con la actuación de la actriz, señalando que su trabajo no ha logrado cumplir con las expectativas.

Por qué @ReginaBlandon sale en series, es pésima actriz, odiosa. Me cagan sus gestos, todos iguales en cualquier cosa que haga. Tenía mucha ilusión de ver #Accidente la serie de #Netflix porque amo a Ana Claudia Talancón y me encantan otros de ahí, por qué tenía que salir esa 🙄

Esta no es la primera ocasión en la que Regina Blandón enfrenta críticas por su trabajo, ya que anteriormente ha sido objeto de opiniones divididas por su desempeño en proyectos de cine, televisión y programas de entretenimiento y otros géneros.

Algunos internautas calificaron a Blandón como una “pésima actriz” y afirmaron que tiene “la realidad bien alterada” por considerar que realiza un buen trabajo en pantalla.

Frente a esta ola de críticas, Regina Blandón decidió responder de manera breve e irónica a través de su cuenta de Twitter.

Aunque su reacción pareció ser una forma de manejar el “hate” con humor, la respuesta no calmó los ánimos, y los comentarios sobre su desempeño continuaron apareciendo, en especial, los referentes a que no tiene argumentos para defenderse y -aparentemente- por sólo intentar escabullirse.

Ante la polémica causada por la crítica y su respuesta, la cuenta "Mar en Calma" también dio su postura sobre ello, afirmando que tiene la libertad de opinar lo que desee y de bloquear a quienes le han tirado "hate" por criticar a la actriz.

Quién diría que por mencionar a una tipa, "actriz" de medio pelo, iba a tener tantas interacciones y juicios sobre mí, jajaja.



Aquí juzgamos y no escuchamos, y no, no soy un Mar en calma, son un puto huracán que opina lo que quiere en su espacio. Ahí está el block. 🫶