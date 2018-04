Myriam Montemayor convive con fieles seguidores

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tras una trivia musical lanzada en redes sociales, los más fieles seguidores desde su inicio en La Academia de la regiomontana Myriam Montemayor tuvieron la oportunidad de convivir con ella y hasta entrevistarla. Eduardo Pérez, Gabriel Vargas, Juan Manuel y Luis Felipe Caamal fueron los felices ganadores de la convivencia y agradecieron a Novedades Quintana Roo la oportunidad de pasar un rato con su artista favorita.

Sencillez, carisma y buen humor fue lo que en todo momento derrochó Myriam, al compartir cerca de dos horas con sus seguidores y con eso demostró por qué se ha ganado el cariño del público cancunense y de los fans que pudieron preguntarle de frente sus inquietudes.

Dentro de las preguntas que los fanáticos le hicieron a la ex académica fue por qué no participó en el programa “Pequeños Gigantes”, a lo que Myriam respondió que en este momento no se pudo, pero que le encantaría vivir esa experiencia.

“Me encantan los niños, ya estuve de juez en La Academia 10, ya sé lo que es estar ahí y con los niños es más bonito porque uno tiene que saber cómo decirles las cosas, todo lo que te dicen los jueces es muy importante, ojalá en algún momento se me dé la oportunidad”.

Myriam Montemayor posó para Novedades Quintana Roo. (Jocelyn Díaz/SIPSE)

¿Ya grabaste el video de ‘Basta’?, preguntó Eduardo Pérez, ya que esa es su canción favorita del álbum más reciente de Myriam, quien reveló que será en Cancún, donde al terminar de grabar la canción filmará el video y no sólo de esa canción sino de “Dale veneno” y tal vez se siga con “Tengo ganas”.

Con este nuevo disco Myriam Montemayor celebra 15 años de trayectoria y no descarta la posibilidad de inmortalizar algún dueto en él…

“En este disco no quiero quedarme con ganas de nada, quiero grabar canciones que se quedaron en el camino y hacer un dueto con alguien estaría padre, he cantado con Amanda Miguel, con las mujeres de Manzanero, con Manoella Torres y sería bueno dejar un dueto grabado en mi disco, me encantaría con Lupita D’Alessio, esas canciones son mi mero mole, las que son para azotarse, esas me gustan”, puntualizó.