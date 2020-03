Regresa "Baby Shark" con nuevo video donde enseña como lavarse las manos

México.- Desde encontrar maneras de ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando para entretener al público.

La canción de Pinkfong "Baby Shark", enormemente popular entre los niños, ha cambiado su letra para enseñar prácticas higiénicas para lavarse adecuadamente las manos

La empresa estrenó el video de "Wash Your Hands With Baby Shark" y comenzó un reto de baile para pedir a las familias que publiquen videos de sus hijos lavándose las manos con la canción.

Wash your hands with #BabyShark! Join the #BabySharkHandWashChallenge now!

Follow the hand-washing steps with the #BabyShark tune, and keep your hands nice & clean! 🚰🧼🤲

Let's doo doo doo doo it together!#SafeHands #Pinkfong #SingPlayLearnAtHome #HandWashing #HandHygiene pic.twitter.com/645pSMwXP6